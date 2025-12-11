Ex Ilva | i piani snobbati dal governo e le ombre su EM Steel

Lettera43.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza la situazione attuale dell'ex Ilva, evidenziando come i piani presentati dal governo siano stati ignorati e svelando le contraddizioni tra parole e fatti. Viene approfondito il ruolo di EM Steel e le criticità emerse nel percorso di gestione, mettendo in luce le omissioni e le promesse non mantenute.

C’è un momento in cui le bugie istituzionali non reggono più. Un momento in cui la propaganda si schianta contro i documenti firmati, i soldi non messi, le clausole violate, le promesse tradite. Quel momento, per l’ex Ilva, è arrivato: ed è l’istante preciso in cui si scopre che lo Stato controllava già Taranto, aveva un piano industriale serio, aveva i mezzi per salvarla e ha scelto di non farlo. Con 680 milioni, lo Stato avrebbe avuto il pieno controllo della governance. Nel dicembre 2020, Invitalia versa 400 milioni e ottiene il 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea di Acciaierie d’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ex ilva i piani snobbati dal governo e le ombre su em steel

© Lettera43.it - Ex Ilva: i piani snobbati dal governo e le ombre su EM Steel

ex ilva piani snobbatiEx Ilva: i piani snobbati dal governo e le ombre su EM Steel - Dopo sprechi di denaro, accordi violati, strategie credibili mai prese in considerazione e promesse irrealizzabili, la vera domanda non è chi salverà Taranto. Lo riporta lettera43.it

ex ilva piani snobbatiEx Ilva, sindacati in audizione al Senato: decreto inadeguato e nessuna prospettiva per il futuro - Audizione alla Commissione Industria del Senato sul ddl sulla Continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva. ildiariodellavoro.it scrive