Ex Ilva ecco l’offerta dell’americana Flacks | 5 miliardi per risanare gli impianti Urso apre all’ingresso dello Stato | Ipotesi realistica

Open.online | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli americani di Flacks Group hanno presentato un’offerta vincolante per l’ex Ilva, proponendo 5 miliardi di euro per risanare gli impianti. Urso ha aperto alla possibilità di un coinvolgimento dello Stato, definendo l’ipotesi come realistica. La proposta segna un passo importante nel futuro dell’acciaieria e nelle trattative in corso.

Gli americani di Flacks Group hanno messo gli occhi sull’ ex Ilva. In un’intervista a Bloomberg, il gruppo a stelle e strisce ha depositato un’offerta vincolante offrendo la cifra simbolica di 1 euro per rilevare l’acciaieria. Nelle intenzioni dell’azienda, il governo italiano manterrebbe una quota del 40%, che Flacks acquisterebbe poi in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e un miliardo di euro. Si attende che a breve venga presentata anche l’offerta del secondo pretendente, l’americana Bedrock. Le offerte sul tavolo per l’ex Ilva. In attesa che questo accada, è lo stesso Michael Flacks in un’intervista a Bloomberg a spiegare le sue intenzioni, dicendo di prevedere investimenti per portare la produzione a 4 milioni di tonnellate l’anno e una capacità di 8. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Ex Ilva, i sindacati preparano il corteo verso Palazzo di Città. Dialogo commissari-Bedrock per migliorare l'offerta - I sindacati Fim, Fiom e Uilm preparano lo sciopero nell’ex Ilva che giovedì coinvolgerà tutto il gruppo, e quindi i diversi stabilimenti, per l’intera giornata. Si legge su quotidianodipuglia.it

Consiglio di Stato, «L'Ilva può continuare la sua attività produttiva nel sito di Taranto» - E' stato accolto il ricorso di Acciaierie d’Italia contro lo stop deciso dal Tar Può proseguire l’attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it