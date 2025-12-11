Ex Ilva ecco l’offerta dell’americana Flacks | 5 miliardi per risanare gli impianti Urso apre all’ingresso dello Stato | Ipotesi realistica

Gli americani di Flacks Group hanno presentato un’offerta vincolante per l’ex Ilva, proponendo 5 miliardi di euro per risanare gli impianti. Urso ha aperto alla possibilità di un coinvolgimento dello Stato, definendo l’ipotesi come realistica. La proposta segna un passo importante nel futuro dell’acciaieria e nelle trattative in corso.

Gli americani di Flacks Group hanno messo gli occhi sull’ ex Ilva. In un’intervista a Bloomberg, il gruppo a stelle e strisce ha depositato un’offerta vincolante offrendo la cifra simbolica di 1 euro per rilevare l’acciaieria. Nelle intenzioni dell’azienda, il governo italiano manterrebbe una quota del 40%, che Flacks acquisterebbe poi in futuro per una cifra compresa tra 500 milioni e un miliardo di euro. Si attende che a breve venga presentata anche l’offerta del secondo pretendente, l’americana Bedrock. Le offerte sul tavolo per l’ex Ilva. In attesa che questo accada, è lo stesso Michael Flacks in un’intervista a Bloomberg a spiegare le sue intenzioni, dicendo di prevedere investimenti per portare la produzione a 4 milioni di tonnellate l’anno e una capacità di 8. 🔗 Leggi su Open.online

La situazione dell’Ilva è “drammatica dal punto di vista industriale”. Lo ha detto il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi in una audizione al Senato sottolineando che il fatto che nessun operatore industriale abbia presentato un’offerta all’ultima asta testimon - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, il ministro Urso: «Attendiamo domani per le offerte vincolanti. Non posso turbare il mercato» Vai su X

Ex Ilva, i sindacati preparano il corteo verso Palazzo di Città. Dialogo commissari-Bedrock per migliorare l'offerta - I sindacati Fim, Fiom e Uilm preparano lo sciopero nell’ex Ilva che giovedì coinvolgerà tutto il gruppo, e quindi i diversi stabilimenti, per l’intera giornata. Si legge su quotidianodipuglia.it

Consiglio di Stato, «L'Ilva può continuare la sua attività produttiva nel sito di Taranto» - E' stato accolto il ricorso di Acciaierie d’Italia contro lo stop deciso dal Tar Può proseguire l’attività di alcuni stabilimenti produttivi, tra ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it