Ex Berco ed ex scuole di Ambrogio | sì al piano di riqualificazione

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di Copparo e delle frazioni, con un intervento dedicato alla rigenerazione territoriale. L’operazione riguarda il recupero del magazzino ex Berco e delle ex scuole elementari di Ambrogio, con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare il patrimonio edilizio locale.

Dalla giunta comunale è arrivato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante l’intervento “Copparo e le frazioni: rigenerazione territoriale attraverso la riqualificazione del magazzino ex Berco e delle ex scuole elementari di Ambrogio”. L’importante passaggio è stato compiuto nella seduta di martedì e consentirà il prosieguo dell’iter progettuale delle due azioni che rientrano tra quelle cofinanziate dalla Regione attraverso il programma regionale FESR e FSE + nell’ambito della strategia per le aree montane e interne del Basso Ferrarese “Fare Ponti”, che vede interessati Copparo, Riva del Po e Tresignana, oltre all’Unione Terre del Delta (Codigoro, Goro e Mesola) e i Comuni di Jolanda di Savoia, Fiscaglia, Lagosanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it