Evade dagli arresti domiciliari | 23enne preso sul treno alla Stazione Centrale stava scappando

Fanpage.it | 11 dic 2025

Un 23enne sottoposto agli arresti domiciliari per tentato omicidio è stato catturato alla Stazione Centrale di Napoli mentre cercava di scappare. Il giovane è stato intercettato e arrestato dopo essere stato trovato a bordo di un treno, ponendo fine alla sua fuga.

