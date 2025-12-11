Eva Longoria spiega perché è felice di avere avuto un figlio a 43 anni e non prima

Eva Longoria condivide le ragioni della sua felicità nel diventare madre a 43 anni, dopo aver dato alla luce il figlio Santiago nel 2018, frutto dell'amore con il marito José Antonio Baston. La sua esperienza personale evidenzia come il tempo possa contribuire a vivere con maggiore serenità e consapevolezza questa importante fase della vita.

L'attrice ha messo al mondo il figlio Santiago, nato dall'amore con il marito José Antonio Baston, nel 2018. Oggi che ha 50 anni, Eva Longoria mette al primo posto la famiglia: «Ho fatto tutto quello che dovevo per la mia carriera». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

