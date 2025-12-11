Eurovision Song Contest l’Islanda annuncia ritiro per la partecipazione di Israele | Non prevarranno né la gioia né la pace

L'Islanda annuncia il ritiro dalla partecipazione all'Eurovision Song Contest 2026, in segno di protesta contro la presenza di Israele. L'organizzazione dell'evento, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, si trova così ad affrontare un nuovo ostacolo, alimentando le tensioni e le polemiche attorno alla celebre manifestazione musicale.

Altra tegola sull’organizzazione di Eurovision Song Contest 2026, che si terrà si terrà in Austria, a Vienna, dal 12 al 16 maggio 2026, con le semifinali martedì 12 e giovedì 14 maggio e la finale sabato 16 maggio, presso la Wiener Stadthalle. Dopo Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia, anche l’Islanda ha annunciato il ritiro dal prossimo Eurovision a causa della partecipazione di Israele. L’emittente nazionale Rùv del Paese nord-europeo ha comunicato la sua decisione oggi dopo la riunione del relativo consiglio di amministrazione. “Considerato il dibattito nel Paese – ha spiegato Rùv in una nota – è chiaro che con la partecipazione di Rùv all’Eurovision non prevarranno né la gioia né la pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it