Eurovision Nemo restituisce il suo premio dopo la decisione su Israele

Ildifforme.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemo, vincitore dell'Eurovision 2024, ha annunciato la restituzione del premio in seguito alla decisione dell'EBU riguardo alla partecipazione di Israele. La scelta ha suscitato reazioni e riflessioni nel mondo della musica e dell'evento musicale europeo.

