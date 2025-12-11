eurovision 2026 sale il numero di paesi che boicottano il contest

L'Eurovision Song Contest 2026, in programma in Austria dal 12 al 16 maggio, si confronta con un crescente numero di Paesi che hanno deciso di boicottare l'evento. La tensione intorno alla manifestazione si intensifica, sollevando dubbi sulla partecipazione complessiva e sulle dinamiche politiche che influenzano questa edizione.

Continua a crescere l’elenco dei Paesi che boicotteranno l’Eurovision Song Contest 2026, previsto in Austria dal 12 al 16 maggio. Anche l’ Islanda, tramite l’emittente pubblica RÚV ha annunciato in una nota ufficiale che non parteciperà alla competizione in protesta contro la decisione dell’European Broadcasting Union, l’ente organizzatore, di non escludere Israele in seguito al conflitto nella Striscia di Gaza: «Considerato il dibattito pubblico e le reazioni alla decisione presa la scorsa settimana, è chiaro che né gioia né pace prevarranno riguardo alla partecipazione all’Eurovision. Pertanto, non prenderemo parte». 🔗 Leggi su Lettera43.it