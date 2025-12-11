Europa League Roma sul campo del Celtic | dove vedere il match in streaming e diretta tv
La Roma si prepara ad affrontare il Celtic nella prossima sfida di Europa League. Dopo un avvio in chiaroscuro nella fase a gironi, i giallorossi cercano punti preziosi in trasferta. Ecco tutte le informazioni su come seguire il match in streaming e in diretta TV.
Nelle prime cinque giornate della League Phase di Europa League, la Roma ha collezionato nove punti, risalendo in classifica dopo le due sconfitte casalinghe con Lille e Viktoria Plzen. Per continuare a sperare almeno nell’ottavo posto, che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale, i giallorossi affronteranno il Celtic, con fischio d’inizio programmato per le ore 21 al Celtic Park di Glasgow. La formazione di Gasperini tornerà dunque nella città scozzese dopo aver battuto 2-0 i Rangers ad inizio novembre e dovrà fare i conti anche con la non facile atmosfera creata dai supporters biancoverdi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Celta Vigo-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL Vai su X
CDK risponde a Garnacho: l’esterno del Chelsea aveva dichiarato di non vedere una partita dell’Atalanta dalla finale vinta di Europa League - facebook.com Vai su Facebook
Celtic-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l'Europa League - Impegno europeo per i giallorossi di Gasperini, in campo a Glasgow per rimediare alla brutta sconfitta ottenuta contro il Cagliari in campionato ... Segnala tuttosport.com
Programma Europa League: la Roma deve vincere in un campo tosto, Bologna in Spagna - Zagabria – Betis 18:45 – Ferencvaros – Rangers 18:45 – Ludogorets – PAOK ... milannews.it scrive