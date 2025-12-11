Europa League la Roma cala il tris a Glasgow e stende il Celtic
La Roma si impone con un netto 3-0 sul Celtic Glasgow nella sesta giornata di Europa League, disputata al Celtic Park. La squadra giallorossa dimostra grande carattere e qualità, consolidando la propria posizione nel girone e mostrando un ottimo stato di forma in vista delle prossime sfide europee.
La Roma sconfigge 3-0 l Celtic Glasgow in un match valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League, disputato al Celtic Park. Tutte nel primo tempo le reti, le marcature di aprono con l'autogol di Scales al 6', poi arriva la doppietta di Ferguson al 36' e al 46'. Gli scozzesi sbagliano un rigore nel recupero della prima frazione con Engels che prende il palo. In classifica i capitolini salgono a quota 12, mentre gli scozzesi restano fermi a sette punti. Il 22 gennaio la Roma giocherà in casa con lo Stoccarda, mentre il Celtic sarà impegnato in trasferta a Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Roma-Viktoria Plzen 1-2: gol e highlights | Europa League
Celta Vigo-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL Vai su X
Roma, all-in sull’Europa League: gli ottavi regalano la punta - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, la Roma cala il tris a Glasgow e stende il Celtic - 0 l Celtic Glasgow in un match valido per la sesta giornata della fase campionato di Europa League, disputato al Celtic Park. Scrive iltempo.it
Celtic-Roma 0-3, risultato finale della partita di Europa League: doppietta di Ferguson, gli highlights - Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it