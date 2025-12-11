Europa League colpi di Roma e Bologna

Nell'Europa League, Roma e Bologna ottengono risultati importanti nelle rispettive sfide. La Roma doma il Celtic con un convincente 3-0, dominando la partita nel primo tempo, mentre il Bologna si impone con autorità in una partita che ha visto diverse emozioni e performance di rilievo.

22.57 Tutto facile per la Roma in casa del Celtic, lo 0-3 si decide nel 1° tempo. Autogol di Scales (che anticipa Mancini) al 6',poi Ferguson in cattedra: palo al 27', raddoppio su assist di Celik (36') e tris al 1' di recupero con una grande girata. Sempre nel recupero, Engels sbaglia un rigore per il Celtic. Il Bologna rimonta a Vigo e batte 1-2 il Celta. Spagnoli avanti al 17' con Zaragoza. Ma i felsinei comandano il gioco e colpiscono due volte con Bernardeschi: rigore (76',fallo su Pobega) e stoccata d'esterno sinistro (74'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Roma-Midtjylland 2-1: gol e highlights | Europa League

Video Roma-Midtjylland 2-1: gol e highlights | Europa League Video Roma-Midtjylland 2-1: gol e highlights | Europa League

Cerca Video Caricamento del Video...

Celta Vigo-Bologna, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL Vai su X

Roma, all-in sull’Europa League: gli ottavi regalano la punta - facebook.com Vai su Facebook

Celtic-Roma 0-3, risultato finale della partita di Europa League: doppietta di Ferguson, gli highlights - Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Europa League, Celtic-Roma 0-3: doppietta di Ferguson - In Scozia i giallorossi piazzano un tris prezioso per la classifica: Gasperini mette gli ottavi nel mirino ... Scrive sportmediaset.mediaset.it