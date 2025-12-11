Eurolega Olimpia Milano impeccabile | il Panathinaikos cade al Forum

L'Olimpia Milano si impone con autorevolezza contro il Panathinaikos, riscattando una prestazione convincente in Eurolega. La partita, giocata all’Unipol Forum di Assago, si conclude con il punteggio di 96-89, segnando un importante passo avanti per i meneghini nella competizione europea.

Milano, 11 dicembre 2025 – Grande prova di forza dell’EA7 Emporio Armani Milano che ritrova il sorriso in Eurolega sconfiggendo 96-89 il Panathinaikos all’Unipol Forum di Assago. Gli uomini di coach Peppe Poeta hanno squadernato un’eccellente prestazione sia in difesa che in attacco, facendo la differenza nei due quarti centrali chiusi con un parziale complessivo di 59-33 (massimo vantaggio sul +23). A trascinare i biancorossi, che pure sul piano balistico sono stati impeccabili (57% da due e 51.5% da tre), ci hanno pensato Armoni Brooks (26 punti – di cui 20 siglati nel primo tempo – con 814 da oltre l’arco dei 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net