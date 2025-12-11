Eurogruppo chi è il greco Pierrakakis eletto presidente

Kyriakos Pierrakakis, candidato greco, è stato eletto presidente dell'Eurogruppo, superando il belga Vincent Van Peteghem. La sua nomina rappresenta un importante passo nel coordinamento delle politiche economiche dell'Eurozona, sottolineando il ruolo di Atene nel contesto europeo. La sua elezione apre una nuova fase di leadership all’interno del gruppo dei ministri delle finanze dell’area euro.

Il candidato greco Kyriakos Pierrakakis prevale sul belga Vincent Van Peteghem e diventa presidente dell’ Eurogruppo. Il presidente succede all’irlandese Paschal Donohoe che si è dimesso per assumere il ruolo di Managing Director della Banca mondiale. Viene eletto per un mandato di due anni e mezzo e il mandato può essere rinnovato. Prima dell’Eurogruppo la Germania ha annunciato la sua preferenza per il candidato greco. “Congratulazioni Pierrakakis per la tua elezione a Presidente dell’Eurogruppo. In bocca al lupo per ogni successo nel guidare l’Eurogruppo verso il futuro – per evolvere, adattarsi e affrontare le sfide che ci attendono con chiarezza, determinazione e un forte impegno collettivo”, commenta sui social il ministro lettone Arvils Ašeradens. 🔗 Leggi su Lapresse.it