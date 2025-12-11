Euro cambia rotta e sale sopra 1,17 dollari a massimi da olre 2 mesi

Ildenaro.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'euro recupera valore rispetto al dollaro, superando la soglia di 1,17 e raggiungendo i massimi da oltre due mesi. La ripresa si verifica dopo la decisione della Federal Reserve di ridurre ancora i tassi di interesse, mantenendo però un atteggiamento attendista. Questa inversione di rotta evidenzia i recenti sviluppi nelle dinamiche valutarie e monetarie internazionali.

Roma, 11 dic. (askanews) – Inversione di rotta dell’euro che in mattinata torna a salire e si riporta sopra la soglia di 1,17 sul dollaro Usa, sui massimi da inizio ottobre dopo che ieri la Federal Reserve ha nuovamente tagliato i tassi di interesse, ma anche segnalato l’orientamento a rimettersi in modalità attendista. La valuta condivisa si scambia 1,1705 dollari. Ieri le previsioni aggiornate della Federal Reserve hanno mostrato che gli esponenti del direttorio continuano a pronosticare un solo ulteriore taglio dei tassi nel 2026. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

