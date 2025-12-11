Ettore Sottsass Mise en scène alla Triennale

Dal 12 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026, la Triennale Milano ospita la mostra

Triennale Milano presenta dal 12 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026 la mostra Ettore Sottsass. Mise en scène, a cura di Barbara Radice, Micaela Sessa e Studio Sottsass, e con l’art direction di Christoph Radl. L’esposizione si concentra sulla dimensione della vita privata di Ettore Sottsass, attraverso un’ampia selezione di fotografie che ritraggono vari momenti, sia pubblici che privati, della vita personale e professionale del grande architetto. La mostra apre un nuovo capitolo della ricerca dedicata alla figura di Ettore Sottsass che da diversi anni Triennale, insieme a Studio Sottsass, porta avanti. 🔗 Leggi su Parlami.eu