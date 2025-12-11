Ettore Sottsass Mise en scène alla Triennale

Triennale Milano presenta dal  12 dicembre 2025  al  15 febbraio 2026  la mostra   Ettore Sottsass.   Mise en scène,   a cura di Barbara Radice,  Micaela Sessa  e  Studio Sottsass, e con l’art direction di  Christoph Radl.  L’esposizione si concentra sulla dimensione della vita privata di Ettore Sottsass, attraverso un’ampia selezione di fotografie che ritraggono vari momenti, sia pubblici che privati, della vita personale e professionale del grande architetto. La mostra apre un nuovo capitolo della ricerca dedicata alla figura di Ettore Sottsass che da diversi anni Triennale, insieme a Studio Sottsass, porta avanti. 🔗 Leggi su Parlami.eu

