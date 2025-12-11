Estrazioni del Lotto di giovedì 11 dicembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri estratti nelle ruote del Lotto di giovedì 11 dicembre 2025, con particolare attenzione alla ruota di Napoli. Di seguito sono riportati tutti i numeri estratti per ciascuna città.

Ecco tutti i numeri estratti: Bari: 6 - 84 - 62 - 37 - 14Cagliari: 86 - 18 - 11 - 39 - 61Firenze: 45 - 2 - 23 - 17 - 68Genova: 81 - 24 - 16 - 23 - 55Milano: 32 - 77 - 56 - 40 - 71Napoli: 11 - 76 - 86 - 55 - 90Palermo: 89 - 56 - 20 - 8 - 38Roma: 39 - 17 - 70 - 19 - 41Torino: 41 - 54 - 74 - 26 -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

