Estrazione Million Day di oggi 11 dicembre 2025 | i numeri vincenti di giovedì
Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, con i risultati in diretta alle ore 13 e alle 20,30. Il gioco, molto popolare in Italia, offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantacinque.
Estrazione Million Day oggi giovedì 11 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 11 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 10 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 9 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DELL’8 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 7 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 6 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
TRA PARENTESI IL NUMERO DI SCHEDE VINCENTI Punti 6 [0] Punti 5+1 [0] Punti 5 [2] - € 82.289,81 Punti 4 [401] - € 417,62 Punti 3 [16.143] - € 31,24 Punti 2 [274.600] - € 5,70 JACKPOT prossima estrazione € 89.700.000
