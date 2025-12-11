Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 11 dicembre 2025

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Lotto e 10eLotto di oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Alle ore 20 si sono svolte le estrazioni numero 197 dell’anno, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire se la fortuna ha sorriso loro in questa giornata.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 11 dicembre 2025. Oggi, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 197 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 11 dicembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 197 dell’11 dicembre 2025 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 11 dicembre 2025

