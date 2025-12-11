Estate 2026 | il Lake Sound Park prende ancora Il Volo

Quicomo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'estate 2026 al Lake Sound Park si preannuncia ricca di grandi emozioni con l'attesissimo ritorno de Il Volo, tra importanti nomi come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Mannarino. La manifestazione conferma il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per i più grandi artisti italiani, offrendo un calendario di eventi imperdibili e di alta qualità musicale.

Dopo Claudio Baglioni (atteso per l’11 luglio 2026), Fiorella Mannoia (il 9 luglio 2026) e Mannarino (il 24 luglio 2026) il Lake Sound Park è pronto per accogliere nuovamente la prossima estate una delle formazioni musicali italiane più acclamate a livello nazionale e internazionale: Il Volo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

