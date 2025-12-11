Estate 2026 | il Lake Sound Park prende ancora Il Volo

L'estate 2026 al Lake Sound Park si preannuncia ricca di grandi emozioni con l'attesissimo ritorno de Il Volo, tra importanti nomi come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e Mannarino. La manifestazione conferma il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per i più grandi artisti italiani, offrendo un calendario di eventi imperdibili e di alta qualità musicale.

Dopo Claudio Baglioni (atteso per l’11 luglio 2026), Fiorella Mannoia (il 9 luglio 2026) e Mannarino (il 24 luglio 2026) il Lake Sound Park è pronto per accogliere nuovamente la prossima estate una delle formazioni musicali italiane più acclamate a livello nazionale e internazionale: Il Volo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Sul lago di Como visto da Dervio, l’estate si nasconde dietro le nuvole grigie, lasciando che il silenzio dell’acqua racconti la sua malinconica bellezza #PaoloBoscaPhoto #LagoDiComo #Dervio #Estate #ItalyVibes #ComoLake #TravelPhotography #Paesa - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News

Leggi anche: Fiorella Mannoia canta Anime salve sul lago di Como per il Lake Sound Park

Lake Sound Park 2026, Fiorella Mannoia canta Fossati e De Andrè - Il 9 luglio 2026, a Villa Erba, Fiorella Mannoia sarà protagonista del concerto "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve" ... Scrive ciaocomo.it

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA - Dopo l’annuncio di Claudio Baglioni e Mannarino, il Lake Sound Park continua a svelare i protagonisti della sua quinta edizione, confermando la presenza di una delle icone più amate della musica itali ... Lo riporta megamodo.com