Esposto all'amianto per 15 anni nello stabilimento di Volla | operaio risarcito con 150mila euro

Un operaio esposto all'amianto per 15 anni nello stabilimento Sacelit di Volla ha ottenuto un risarcimento di 150mila euro. Il Tribunale di Nola ha riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione contributiva, evidenziando i rischi e le conseguenze di un'esposizione prolungata a questa sostanza.

Il Tribunale di Nola ha riconosciuto all'operaio il diritto alla maggiorazione contributiva per 15 anni di esposizione all'amianto nello stabilimento Sacelit di Volla, nel Napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

https://www.ore12.net/esercito-italiano-e-amianto-il-caso-tempra-arriva-in-appello/ La ricostruzione dei fatti, confermata da un’approfondita indagine medico-legale disposta dal Tribunale, ha accertato che Tempra fu esposto ad amianto e nanoparticelle di met - facebook.com Vai su Facebook

#SicurezzaSulLavoro. In Commissione 10, espresso parere favorevole con osservazioni su schema dlgs per attuazione direttiva #Ue su protezione lavoratori contro i rischi esposizione #Amianto senato.it/show-doc?leg=1… Vai su X

Leggi anche: Esposto all’amianto per 15 anni riconosciuta maggiorazione economica

Leggi anche: Esposto a 15 anni di amianto in fabbrica il tribunale condanna l’Inps

Esposto all’amianto per 15 anni nello stabilimento di Volla: operaio risarcito con 150mila euro - Il Tribunale di Nola ha riconosciuto all'operaio il diritto alla maggiorazione contributiva per 15 anni di esposizione all'amianto nello stabilimento Sacelit ... Lo riporta fanpage.it

Amianto, Tribunale di Nola riconosce indennizzo da 150mila euro a operaio - , riconoscendo il diritto alla maggiorazione contributiva per 15 anni di esposizione all'amianto nello stabilimento Sa ... Riporta ansa.it