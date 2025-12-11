Esposto all'amianto per 15 anni nello stabilimento di Volla | operaio risarcito con 150mila euro

Un operaio esposto all'amianto per 15 anni nello stabilimento Sacelit di Volla ha ottenuto un risarcimento di 150mila euro. Il Tribunale di Nola ha riconosciuto il suo diritto alla maggiorazione contributiva, evidenziando i rischi e le conseguenze di un'esposizione prolungata a questa sostanza.

