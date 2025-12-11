Esposto a 15 anni di amianto in fabbrica il tribunale condanna l’Inps

Il tribunale di Nola ha condannato l’Inps a riconoscere la maggiorazione contributiva a un lavoratore esposto per 15 anni all’amianto presso lo stabilimento Sacelit di Volla, in seguito a un ricorso presentato dal protagonista, M.B. Questa sentenza evidenzia l’importanza del riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti a sostanze nocive.

Il tribunale di Nola ha accolto il ricorso del lavoratore M.B. e condannato l’Inps a riconoscere la maggiorazione contributiva per 15 anni di attività svolta a contatto con l’amianto nello stabilimento Sacelit di Volla. La decisione comporta la ricostituzione della posizione contributiva del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

