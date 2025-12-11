Esplosione nella notte a San Pietro a Patierno | danneggiata una pizzeria appena inaugurata

Nella notte a San Pietro a Patierno si è verificata un'esplosione presso una pizzeria di recente apertura. L'evento ha causato danni all'ingresso del locale, senza conseguenze per le persone presenti. Le autorità hanno avviato le indagini affidandole al Commissariato di Secondigliano per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell'accaduto.

Un ordigno è deflagrato all’ingresso di un locale a San Pietro a Patierno: nessun ferito, indagini affidate al Commissariato di Secondigliano. Paura nella notte a San Pietro a Patierno, dove un ordigno è esploso all’esterno di una pizzeria inaugurata soltanto il giorno precedente. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 2 del mattino, ha danneggiato la serranda . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Esplosione nella notte a San Pietro a Patierno: danneggiata una pizzeria appena inaugurata

Ultim'ora Esplosione nella notte e colpo grosso di una banda di ladri - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione nella notte a Piscina, banda fa saltare il bancomat dell’Unicredit: ennesimo colpo lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Leggi anche: Napoli esplode una bomba in una pizzeria appena inaugurata a San Pietro a Patierno l' ombra del racket

Leggi anche: Bomba contro una pizzeria inaugurata ieri a San Pietro a Patierno | ipotesi racket

Esplosione a San Pietro a Patierno, bomba contro pizzeria inaugurata da poche ore - Una bomba è stata fatta esplodere davanti a "Passione Culinaria", pizzeria appena aperta a San Pietro a Patierno, Napoli nord; indagini della ... Scrive fanpage.it

Napoli, esplode una bomba in una pizzeria appena inaugurata a San Pietro a Patierno, l'ombra del racket - Forse il racket dietro l'episodio avvenuto questa notte a San Pietro a Patierno: una ... Riporta msn.com