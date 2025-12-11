Esplosione e incendio nel parcheggio tre camion in fiamme nella notte

Nella notte di giovedì 11 dicembre, un'esplosione e un incendio hanno interessato un parcheggio in via Pinedemonte, nella zona della Caorsana. Tre camion sono stati avvolti dalle fiamme, richiedendo l'intervento di vigili del fuoco e del personale sanitario. L'episodio ha causato preoccupazione nella zona e si sta ancora indagando sulle cause dell'incendio.

Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti nella notte di giovedì 11 dicembre in un posteggio in via Pinedemonte, nella zona della Caorsana, per alcuni camion in fiamme. Intorno all'una è stato un autotrasportatore che dormiva nella cabina di uno dei mezzi pesanti parcheggiati a dare l'allarme. Le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

