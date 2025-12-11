Esplosione e incendio nel parcheggio tre camion in fiamme nella notte

Ilpiacenza.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di giovedì 11 dicembre, un'esplosione e un incendio hanno interessato un parcheggio in via Pinedemonte, nella zona della Caorsana. Tre camion sono stati avvolti dalle fiamme, richiedendo l'intervento di vigili del fuoco e del personale sanitario. L'episodio ha causato preoccupazione nella zona e si sta ancora indagando sulle cause dell'incendio.

Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti nella notte di giovedì 11 dicembre in un posteggio in via Pinedemonte, nella zona della Caorsana, per alcuni camion in fiamme. Intorno all'una è stato un autotrasportatore che dormiva nella cabina di uno dei mezzi pesanti parcheggiati a dare l'allarme. Le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

esplosione incendio parcheggio treEsplosione e incendio nel parcheggio, tre camion in fiamme nella notte - Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti nella notte di giovedì 11 dicembre in un posteggio in via Pinedemonte, nella zona della Caorsana, per alcuni camion in fiamme. Da ilpiacenza.it

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - E tre carabinieri morti in servizio, mai così tanti dalla strage di Nassiriya. Scrive ansa.it