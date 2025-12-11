Esce per fare jogging e si ritrova ad inseguire un ladro Bandito in arresto e agente anconetano che diventa virale

Anconatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semplice allenamento mattutino si trasforma in un inseguimento per un agente di Ancona, che ha catturato un ladro durante una sessione di jogging. La vicenda ha ricevuto ampia risonanza, diventando virale sulla pagina Instagram ufficiale della Polizia di Stato.

ANCONA - E' finita in primo piano sulla pagina Instagram ufficiale della Polizia di Stato la foto di Marco, poliziotto di Ancona. Sullo sfondo il Monumento del Passetto, simbolo della città dorica. Questo perché mentre era fuori servizio e faceva jogging, si è trovato a dover inseguire un ladro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

