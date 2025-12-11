Esce per fare jogging e si ritrova ad inseguire un ladro Bandito in arresto e agente anconetano che diventa virale
Un semplice allenamento mattutino si trasforma in un inseguimento per un agente di Ancona, che ha catturato un ladro durante una sessione di jogging. La vicenda ha ricevuto ampia risonanza, diventando virale sulla pagina Instagram ufficiale della Polizia di Stato.
ANCONA - E' finita in primo piano sulla pagina Instagram ufficiale della Polizia di Stato la foto di Marco, poliziotto di Ancona. Sullo sfondo il Monumento del Passetto, simbolo della città dorica. Questo perché mentre era fuori servizio e faceva jogging, si è trovato a dover inseguire un ladro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Fabio Poli. . Come ogni anno in questi giorni esce la canzone di Natale low-fi di 4tu dove io faccio il featuring. Credo che questo sia il quindicesimo anno!!!!Questa volta però c'è la new entry di Sara Banzato che ho convinto a fare la parte dell' infermiera!!! - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 21 novembre esce il nuovo numero della rivista: "Fare opinione". Il numero è a cura di @alessandrasard1 e @luca_barra rivistailmulino.it/trimestrale @edizionimulino Vai su X
Ancona, Marco il poliziotto da corsa: esce all'alba per fare jogging, vede un ladro e lo rincorre e lo fa arrestare - La scena potrebbe diventare uno spot: il poliziotto va a correre e si imbatte in un ladro. Segnala msn.com
Esce a fare jogging e scompare, il mistero della 38enne in Uk: un corpo trovato nel lago durante le ricerche - La mamma inglese di 38 anni è sparita improvvisamente nel nulla questo weekend dopo essere uscita per fare jogging nel Cheshire. Riporta fanpage.it
Quando correre sembra troppo facile! 🏃♂️ #perte #shorts