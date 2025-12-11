Esame avvocato 2025 dalle tracce della prova scritta all'orale | i criteri di valutazione e come funziona
L'esame di Stato per avvocato 2025 inizia oggi, con le tracce della prova scritta che spaziano tra diritto civile, penale e amministrativo. Questo articolo illustra i criteri di valutazione e il funzionamento delle diverse fasi dell'esame, offrendo una panoramica sul percorso che i candidati affronteranno per ottenere la laurea professionale.
Comincia oggi l'esame di Stato per avvocato 2025 con le tracce della prova scritta a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. I candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 18 punti svolgeranno anche la prova orale che avverrà non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell'elenco degli ammessi.
Esame avvocato 2025: come verranno corretti gli scritti? La Commissione Centrale ha precisato i 9 criteri per superare la prova dell'11 dicembre: forma, logica, metodo, giurisprudenza, persuasione e struttura dell'atto.
Esame Avvocato 2025, dalle tracce ai criteri di correzione: che cosa sappiamo - Tornando alla prova scritta, il verbale del 5 dicembre 2025 del dipartimento per gli Affari di Giustizia elenca quali sono "i criteri di correzione così come definiti dall'ordinamento ritenuti da ...
Esame Avvocato 2025-2026: le tracce delle prove scritte