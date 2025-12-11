Eros Pessina racconta la mobilità tra Napoli e Ischia su Rai 3

In una mattina televisiva che intreccia cultura e territorio, Eros Pessina porterà il suo sguardo di scrittore, artista e imprenditore in una puntata dedicata alla mobilità fra Napoli e Ischia, rappresentando l'associazione Aises di Roma all'interno dello spazio di approfondimento Spaziolibero su Rai 3. Un mattino speciale Venerdì 12 dicembre, intorno alle 10.40, lo spazio .