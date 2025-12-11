Ernani di Verdi al Teatro Filarmonico di Verona

Veronasera.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Filarmonico di Verona ospita il nuovo allestimento di

Un nuovo allestimento di Ernani debutterà domenica 14 dicembre al Teatro Filarmonico di Verona e chiuderà la Stagione Lirica 2025. Orchestra Coro e Tecnici di Fondazione Arena daranno vita all’opera giovanile di Verdi, la più romantica ed eroica, con il nobile bandito creato da Victor Hugo che. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Ernani di Verdi in scena al Teatro La Fenice - La quinta opera del catalogo verdiano, la prima delle cinque commissioni del teatro veneziano al maestro, verrà ora proposta in un ... Lo riporta ansa.it