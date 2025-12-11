Erasmus+ | in 10 anni 1 milione di partecipanti e 19.000 progetti in tutta Italia

Negli ultimi dieci anni, Erasmus+ ha rappresentato un punto di riferimento per studenti, giovani e professionisti in Italia, offrendo opportunità di studio, formazione e volontariato all’estero. Con oltre un milione di partecipanti e più di 19.000 progetti realizzati sul territorio, il programma ha contribuito a promuovere scambi culturali e crescita personale a livello nazionale.

Negli ultimi dieci anni il Programma Erasmus+ ha offerto a oltre un milione di persone in Italia la possibilità di vivere un’esperienza di studio, formazione o volontariato all’estero. Un percorso che ha coinvolto studenti, docenti, universitari, giovani, adulti in apprendimento e professionisti, contribuendo a rafforzare l’apertura internazionale del sistema educativo italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Da Porto a Venezia, con il karate sempre nel cuore! Íris Leite ha 20 anni, viene dal Portogallo ed è in Erasmus all’Università Iuav di Venezia. Da 15 anni pratica karate: «Fa parte di me — racconta — non importa dove mi trovi. Che io sia Íris figlia, ami - facebook.com Vai su Facebook

Erasmus plus: in 10 anni 1 milione di italiani, il contributo di valore dell’esperienza perugina - Negli ultimi dieci anni oltre un milione di italiani ha preso parte ai programmi Erasmus+ dedicati allo studio, al tirocinio, alla ricerca, alla formazione e allo scambio di buone pratiche. Come scrive umbria24.it

Consorzio Arezzo Fashion, da oltre 10 anni specializzato nella progettazione e gestione di progetti europei Erasmus - Arezzo, 9 aprile 2025 – Il Consorzio Arezzo Fashion da oltre 10 anni e' specializzato nella progettazione e gestione di progetti europei Erasmus +( KA1 e KA2 ). Riporta lanazione.it