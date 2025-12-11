Ep730- Sostenibilità e diversità bioculturale cucina italiana patrimonio Unesco – Mattarella | In alcune carceri condizioni inaccettabili

L'episodio 730 esplora il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale dell'umanità Unesco, evidenziando l'importanza della sostenibilità e della diversità bioculturale. Tra celebrazioni degli chef come Vissani, Bottura e Circiello, si affrontano anche questioni sociali, tra cui le condizioni delle carceri, sottolineando il valore della cultura e della tradizione come strumenti di inclusione e rispetto.

Sostenibilità e diversità bioculturale, la cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco. Da Vissani a Bottura e Circiello, esultano gli chef. Mattarella a Rebibbia: "Le carceri garantiscano speranza e rinascita, in alcuni istituti le condizioni sono totalmente inaccettabili". Esplosione fabbrica abusiva fuochi d'artificio, tre condanne e caos in aula. Nell'incidente del 18 novembre 2024 a Ercolano persero la vita tre giovani, alla lettura della sentenza i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici.