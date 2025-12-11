EP 11 | Tre film da non? vedere questo weekend e cosa succede tra Netflix e Warner Bros

In questa puntata di Visioni, esploriamo tre film da considerare per il weekend e analizziamo le recenti tensioni tra Netflix e Warner Bros. Inoltre, ci soffermiamo su Five Nights at Freddy's 2, il secondo capitolo della saga videoludica che sta attirando l'attenzione degli appassionati. Un approfondimento sulle novità cinematografiche e le dinamiche dell'industria dell'intrattenimento.

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parleremo di Five Nights at Freddy's 2, secondo film tratto dall'omonima saga di videogiochi. Di The Mastermind con Josh O'Connor, tra heist movie e commedia amara. Poi de L'ombra del corvo, dove Benedict Cumberbatch fa un one man show. 🔗 Leggi su Today.it

Ero curioso di vedere questo film documentario, dato che abito a Perugia come il signor Brunello Cuccinelli (lui abita a Solomeo, circa 20 minuti da Perugia). Premetto che non amo molto questa tipologia di film, anche se ne ho visti molti, ma essendo un perso

Sono appena uscito dal cinema. Era tempo che non ridevo, sorridevo, mi emozionavo e piangevo per un film. Grazie a Pio e Amedeo (e a Lino Banfi), il loro "Oi vita mia" è davvero tanta roba.

