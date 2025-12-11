Entra in vigore il programma gold card di Trump cos’è e come funziona

Il programma “Gold Card” di Donald Trump, ora ufficialmente attivo, offre a investitori e aziende stranieri la possibilità di ottenere uno status legale negli Stati Uniti. Con un investimento di un milione di dollari o più, i partecipanti possono accedere a un percorso verso la cittadinanza. Questa iniziativa rappresenta una nuova strategia di attrazione di capitale straniero nel paese.

Donald Trump ha annunciato mercoledì che la sua “ gold card ”, promessa da tempo, sarebbe stata ufficialmente messa in vendita, offrendo uno status legale e un eventuale percorso verso la cittadinanza statunitense a individui che pagano 1 milione di dollari e a società che sborsano il doppio per ogni dipendente nato all’estero. Un sito web per l’accettazione delle candidature è stato attivato mentre Trump annunciava l’inizio del programma, circondato da leader aziendali nella Sala Roosevelt della Casa Bianca. Il programma dovrebbe sostituire i visti EB-5, creati dal Congresso nel 1990 per generare investimenti esteri e disponibili per chi spendeva circa 1 milione di dollari in un’azienda con almeno 10 dipendenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it