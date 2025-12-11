Enrique lamenta infortuni mentre il PSG è detenuto dall’Athletic Club

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, affronta una serie di infortuni che hanno influenzato le prestazioni della squadra, culminate nello 0-0 contro l’Athletic Club. La situazione sta creando attenzione e discussioni tra tifosi e media, sottolineando le sfide affrontate dal tecnico nel gestire la rosa a disposizione e mantenere la competitività del team.

2025-12-11 01:01:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha ridotto agli infortuni le difficoltà della sua squadra nello 0-0 contro l’Athletic Club. I detentori della Champions League non sono riusciti a trovare un modo per superare Unai Simon in porta mercoledì sera, è la terza volta che non riescono a segnare in questa stagione. Ma il PSG era senza il vincitore del Pallone d’Oro Ousmane Dembele, e Desire Doue era abbastanza in forma per essere introdotto dalla panchina. Enrique è rimasto deluso nella conferenza stampa post partita, ma ha affermato che i livelli erano quelli che si aspettava con una rosa così ridotta in questo momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com