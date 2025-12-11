Ennio Flaiano geniale e profetico | Aveva intuito l’uso distorto della tv

Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore, si distingue per la sua capacità profetica e il suo spirito acuto. Oggi alle 18.30, presso Casa Manzoni, si terrà la

Oggi alle 18.30, "Serata Flaiano" a Casa Manzoni, su invito del Circolo dei Lettori. Con Anna Longoni, che ha curato per Adelphi "Chiuso per noia", silloge di recensioni cinematografiche tra 1939 e 1970 dell'Ennio aforista ineffabile. Era Manzoni da Flaiano amatissimo, perché? "Ritiene che ne 'I Promessi Sposi' abbia raccontato per sempre l'Italia. Severamente critica perciò la trasposizione cinematografica del romanzo dovuta a Camerini nel 1942: come quel sarto che da un grande mantello ricava un panciotto". Rischioso ridurre a film certi capolavori? "Dei romanzi può restare la trama, e perdersi la complessità dell'opera letteraria.

