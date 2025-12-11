Emily Pallini e Zalewski ufficializzano la loro storia | la prima foto di coppia e la reazione di Ludwig ex di lei

Fanpage.it | 11 dic 2025

Emily Pallini e Nicola Zalewski hanno ufficializzato la loro relazione con una foto di coppia condivisa su Instagram. La notizia ha attirato l'attenzione dei fan e dei media, segnando un passo importante per entrambi. La reazione di Ludwig, ex di Emily, ha suscitato curiosità e commenti tra i follower.

È ufficiale: Emily Pallini e Nicola Zalewski sono una coppia. A confermare i rumors è stata la stessa tiktoker, che ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme su Instagram. Immediata la reazione di Ludwig, noto producer romano ed ex di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

