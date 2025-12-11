Emily Pallini e Nicola Zalewski innamorati la prima foto di coppia

Emily Pallini e Nicola Zalewski condividono finalmente la loro storia d’amore, senza più nascondersi. Dopo aver alimentato curiosità, i due hanno pubblicato la prima foto di coppia, confermando il loro legame e decidendo di vivere il loro amore con naturalezza e sincerità.

Ormai è ufficiale Emily Pallini e Nicola Zalewski sono innamorati. L’influencer e il calciatore ora non si nascondono più e hanno deciso di vivere liberamente il loro amore. Emily Pallini e Nicola Zalewski innamorati. A suggellare la relazione fra Emily Pallini e Nicola Zalewski una foto pubblicata nelle Stories Instagram dell’influencer. Negli scatti che raccontano il suo compleanno infatti spicca quella in cui bacia teneramente il giocatore di fronte ad una torta con le candeline. Una foto che lascia poco spazio ai dubbi e che racconta una storia d’amore molto chiacchierata. Emily Pallini con oltre 2 milioni di follower su Instagram e TikTok è fra le creators più amate e chiacchierate del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emily Pallini e Nicola Zalewski innamorati, la prima foto di coppia

Emily Pallini splende - facebook.com Vai su Facebook

Zalewski fidanzato con Emily Pallini, ex dell'amico Ludwig che esplode sui social: "Eri un fratello" - Zalewski ed Emily Pallini ufficializzano la loro storia su Instagram, ma l’ex amico Ludwig reagisce duramente: il bacio social segna la rottura definitiva ... Da corrieredellosport.it

Emily Pallini e Nicola Zalewski sono una coppia: la foto virale del bacio - Emily Pallini e Nicola Zalewski: scopri il bacio virale sui social, i retroscena, le reazioni di Ludwig e perché si sono lasciati ... Riporta tag24.it