Emesse obbligazioni da 20 milioni per sostenere gli investimenti aziendali | il piano di Rosetti Marino

Rosetti Marino, azienda ravennate quotata a Milano, ha emesso obbligazioni da 20 milioni di euro, legate a obiettivi di sostenibilità. Questa operazione mira a finanziare i futuri investimenti aziendali, rafforzando l’impegno nel settore energetico con un focus crescente sulla responsabilità ambientale.

La società ravennate Rosetti Marino, quotata sulla Borsa di Milano e specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti offshore e onshore nel settore energetico, ha emesso un sustainability-linked bond (ovvero obbligazioni collegate al raggiungimento di obiettivi di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Rosetti Marino, prestito obbligazionario da 20 milioni di euro sottoscritto da Banca Sella e CDP - Rosetti Marino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e costruzione di impianti Offshore ed Onshore nel Settore Energetico, per Energie Rinnovabili, Oil&G ... Segnala finanza.repubblica.it