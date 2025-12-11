Emergenza sicurezza scatta l' operazione Natale sicuro
In vista delle festività natalizie, cresce l'attenzione sulla sicurezza pubblica. L'operazione
Il "nemico" più temuto dalla collettività in questi giorni di avvicinamento alle festività di Natale e fine anno è il ladro. Decine di colpi tentati e andati a segno hanno flagellato la provincia di Padova e non solo. Pattuglie straordinarie della Polizia Locale del comandante Luca Meneghini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Emergenza sicurezza a Napoli: rapine seriali in zona Stazione e Corso Umberto. Il 'giustiziere' civico RaNaples documenta l'allarme. Borrelli (AVS): "Situazione fuori controllo, si intervenga per tutelare cittadini e turisti" - facebook.com Vai su Facebook
Fuoriuscita di benzina dall’oleodotto, scatta il piano di emergenza: esercitazione interforze - Si è svolta oggi, presso il Deposito ENI S. Segnala ecoaltomolise.net
Emergenza in crociera, soccorso 66enne - La Guardia Costiera di Porto Torres soccorre un passeggero francese di 66 anni di una nave da crociera in navigazione al largo del Golfo dell’Asinara e diretto nel porto di Napoli ... Da alguer.it