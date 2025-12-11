Emergenza sicurezza scatta l' operazione Natale sicuro

In vista delle festività natalizie, cresce l'attenzione sulla sicurezza pubblica. L'operazione

Il "nemico" più temuto dalla collettività in questi giorni di avvicinamento alle festività di Natale e fine anno è il ladro. Decine di colpi tentati e andati a segno hanno flagellato la provincia di Padova e non solo. Pattuglie straordinarie della Polizia Locale del comandante Luca Meneghini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

