Emergenza rifugiati a Lecco | otto persone rischiano di finire in strada
L'emergenza rifugiati a Lecco mette in crisi il sistema di accoglienza, con otto persone titolari di protezione internazionale a rischio di perdere il riparo. La prefettura segnala la saturazione dei centri e la necessità di liberare posti per garantire assistenza ai nuovi arrivati, evidenziando una situazione di crescente difficoltà.
Otto titolari di protezione internazionale rischiano di rimanere senza un tetto a Lecco. La prefettura lancia l'allarme sulla saturazione del sistema di accoglienza e sulla necessità di liberare i posti nei centri di accoglienza straordinaria per fare spazio ai nuovi arrivi. Una situazione che si.
