Emergenza abitativa istituzioni e Terzo settore per una vita dignitosa | i primi 9 immobili tornano alla comunità

Nell'ambito dell'emergenza abitativa, istituzioni e Terzo settore collaborano per restituire dignità a chi si trova in difficoltà. I primi nove immobili restituiti alla comunità rappresentano un passo importante per offrire alloggi a chi ne ha bisogno, tra cui persone senza casa e padri separati, promuovendo solidarietà e inclusione sociale.

LECCE – Nove immobili tornano alla comunità. Restituire una vita dignitosa alle persone, a coloro che non hanno un tetto sotto cui dormire, ai numerosi padri separati. Istituzioni e Terzo settore, a Lecce, sono al lavoro da tempo assieme alla chiesa, per affrontare la piaga dell'emergenza.

L'emergenza abitativa è sempre più diffusa. La Caritas organizza un incontro per coinvolgere istituzioni, fondazioni e privati con l'obiettivo di costruire dare una risposta integrata

Il Comune di #Parma ha messo in campo politiche per risolvere il problema dell'emergenza abitativa, in attesa di un piano casa del governo. ️ @MicheleGuerraPR, sindaco di Parma

Emergenza casa: istituzioni, esperti e terzo settore si incontrano a Ravenna - Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, negli spazi dell'Hotel Cube, il Consorzio Solco Ravenna riunirà amministratori pubblici, professionisti, studiosi

Emergenza abitativa a Palermo, pubblicata la nuova graduatoria: ammesse 488 istanze - Il Comune di Palermo rafforza gli interventi per sostenere i cittadini con nuovi alloggi, fondi d'affitto e politiche inclusive.

