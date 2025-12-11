Emendamento Oro arriva il chiarimento di FdI | Dentro Bankitalia anche stranieri ci tuteliamo

Il chiarimento di Fratelli d’Italia sull'emendamento Oro evidenzia che, all’interno di Bankitalia, saranno presenti anche soggetti stranieri, come misura di tutela. L’emendamento, firmato da Lucio Malan, originariamente prevedeva che la priorità dell’oro detenuto dalla Banca d’Italia fosse esclusivamente dello Stato italiano.

