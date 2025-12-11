Emendamento Oro arriva il chiarimento di FdI | Dentro Bankitalia anche stranieri ci tuteliamo

Il chiarimento di Fratelli d’Italia sull'emendamento Oro evidenzia che, all’interno di Bankitalia, saranno presenti anche soggetti stranieri, come misura di tutela. L’emendamento, firmato da Lucio Malan, originariamente prevedeva che la priorità dell’oro detenuto dalla Banca d’Italia fosse esclusivamente dello Stato italiano.

L'emendamento preso in considerazione è stato presentato con la prima firma di Lucio Malan e inizialmente stabiliva che la priorità dell’oro della Banca d’Italia fosse dello Stato italiana. Dopo il primo stop della Bce, poi, il partito ha rimodulato la proposta di modifica, che ora stabilisce che "le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

