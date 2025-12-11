Emendamento Oro arriva il chiarimento di FdI | Dentro Bankitalia anche stranieri ci tuteliamo
Il chiarimento di Fratelli d’Italia sull'emendamento Oro evidenzia che, all’interno di Bankitalia, saranno presenti anche soggetti stranieri, come misura di tutela. L’emendamento, firmato da Lucio Malan, originariamente prevedeva che la priorità dell’oro detenuto dalla Banca d’Italia fosse esclusivamente dello Stato italiano.
L'emendamento preso in considerazione è stato presentato con la prima firma di Lucio Malan e inizialmente stabiliva che la priorità dell'oro della Banca d'Italia fosse dello Stato italiana. Dopo il primo stop della Bce, poi, il partito ha rimodulato la proposta di modifica, che ora stabilisce che "le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano".
La polemica con Fratelli d'Italia sulla paternità di un emendamento alla Finanziaria regionale sui parchi archeologici sfocia in un attacco all'ex consigliera Alessia Barbagallo di Giardini Naxos. Dopo il no alle scuse, arriva il dietrofront in seguito alla consegna
Cambia il tetto del contante con un emendamento alla legge di bilancio, firmato da Fratelli d'Italia e che ha ottenuto il via libera del governo, che porta il limite per i pagamenti in banconote da 5.000 a 10.000 euro dal 2026.
Nuovo stop della Bce sulle riserve di oro della Banca d'Italia, Giorgetti tira dritto: "Chiariremo" - I rilievi dell'Europa e la risposta del governo Meloni
Oro di Bankitalia, il pressing di Palazzo Chigi. E la Lega è pronta a firmare l'emendamento di FdI - La proposta segnalata dalla presidenza del Consiglio ai tecnici del Mef.