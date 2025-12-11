Emco Italia lascia i lavoratori si rassegnano | via alle trattative con l’azienda
Emco Italia sta per lasciare gli stabilimenti di via Magenta, con la proprietà che ha confermato la volontà di dismettere le attività entro il 31 marzo 2025. I lavoratori si confrontano con questa decisione, avviando trattative con l’azienda mentre si preparano a un cambiamento significativo nella loro realtà lavorativa.
San Giorgio su Legnano, 11 dicembre 2025 – A fronte della determinazione della proprietà, che ha ribadito la volontà di lasciare i capannoni produttivi di via Magenta entro il 31 marzo (avendo già disdetto l’affitto degli stessi), ai lavoratori della Emco Italia non è rimasto che prendere atto della fine di una lunga storia industriale nella produzione di torni meccanici. Le condizioni. Così nelle scorse ore, riuniti in assemblea, hanno accettato di trattare singolarmente il loro futuro con l’azienda. Attualmente a San Giorgio Emco Italia ha 42 dipendenti, 17 impiegati nel ciclo produttivo, gli altri nel settore economico-commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
