Emanuele Filiberto di Savoia Adriana Abascal annuncia la fine della loro storia

Adriana Abascal ha annunciato la fine della sua relazione con Emanuele Filiberto di Savoia, a pochi mesi dalla loro ufficializzazione. La notizia segna la conclusione di un legame che aveva attirato l’attenzione pubblica, lasciando i fan e gli osservatori curiosi sulle ragioni di questa separazione.

A pochi mesi dalla ufficializzazione della loro relazione, Adriana Abascal ha annunciato la fine della storia d’amore con Emanuele Filiberto di Savoia. Nessuno se lo sarebbe aspettato, dato che l’ultima apparizione insieme risale a poco tempo fa e i due sembravano sereni e tranquilli. E invece evidentemente non era così. Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, amore al capolinea. Adriana Abascal ha quindi ufficializzato la fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia con queste parole: “Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal annuncia la fine della loro storia

