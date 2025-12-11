Emanuela Orlandi il figlio dello zio Mario sulle cassette sequestrate | Sono dei Backstreet Boys
Pietro Meneguzzi, cugino di Emanuela Orlandi, intervistato a 'Chi l'ha visto?', ha rivelato dettagli sulle cassette sequestrate riguardanti il caso Orlandi, affermando che contengono registrazioni dei Backstreet Boys e non nascondono alcuno scoop. La testimonianza aggiunge un nuovo punto di vista nella complessa vicenda ancora irrisolta.
Pietro Meneguzzi cugino di Emanuela Orlandi a 'Chi l'ha visto?' svela il contenuto delle videocassette sequestrate: "Nessuno scoop". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il figlio di Mario Meneguzzi smentisce le accuse contro il padre nella scomparsa di Emanuela Orlandi: "Vecchi sospetti già accantonati" - facebook.com Vai su Facebook
Il giornalista è stato preso a pugni da un ex agente del Sisde, che potrebbe avere informazioni su Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma nel 1983 Vai su X
Caso Orlandi, la rabbia del figlio dello zio Mario: "Nessun orco in famiglia" - La verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi va cercata altrove. iltempo.it scrive
Emanuela Orlandi, il cugino: “Pista familiare per allontanare verità”/ Pietro Orlandi: “Mio zio non c’entra” - Emanuela Orlandi, il cugino Pietro Meneguzzi a Chi l'ha visto: "Pista familiare per allontanare verità". Scrive ilsussidiario.net