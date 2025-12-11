Elly Schlein si smentisce da sola | cosa votò nel 2017 che figuraccia
Nel 2017, Elly Schlein votò favorevolmente a una risoluzione del Parlamento europeo sull’antisemitismo, un fatto che contrasta con le posizioni odierne del suo partito. Quel voto, avvenuto il 1 giugno, invitava gli Stati membri ad adottare la definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra, suscitando ora discussioni sulla coerenza delle sue posizioni.
Era il lontano 2017 quando Elly Schlein votava a favore di ciò che oggi il suo partito critica. Più nel dettaglio era il primo giugno, e il Parlamento europeo approvava a larga maggioranza una risoluzione sull’antisemitismo in cui si invitavano "gli Stati membri e le istituzioni e agenzie dell’Unione europea ad adottare e applicare la definizione operativa di antisemitismo utilizzata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’olocausto (Ihra)". La stessa definizione adottata dal disegno di legge sull’antisemitismo di Graziano Delrio. Ma anche lo stesso disegno di legge che ha provocato tante polemiche nel centrosinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
