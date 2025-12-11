ELLEN dall’incidente sulla 106 a una canzone per ciò che resta

Dall’incidente sulla Statale 106 alla creazione di una canzone, ELLEN trasforma un’esperienza drammatica in un messaggio di introspezione. “Niente Conta” nasce da un momento difficile, diventando un racconto musicale che esplora ciò che rimane dopo le difficoltà. Un percorso di resilienza e riflessione attraverso la musica.

Un incidente all'alba sulla Statale 106 Jonica, una famiglia sospesa a testa in giù e una domanda ossessiva su perché si sia ancora vivi: da qui nasce "Niente Conta", il singolo di ELLEN che trasforma un urto devastante in un racconto musicale intimo e lucido su ciò che davvero rimane.