Elio incanta e diverte con la sua Opera Buffa | ironia talento e un Palacultura in festa

Messinatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elio conquista il pubblico al Palacultura Antonello con la sua “Opera Buffa”, un evento che unisce ironia, talento e divertimento. Attraverso un’esibizione coinvolgente, ha dimostrato che la musica classica è un’arte viva, capace di sorprendere, far ridere e emozionare, trasformando il concerto in un momento di festa e leggerezza.

Al Palacultura Antonello, Elio ha ricordato a tutti che la musica classica non è un museo, ma un gioco intelligente, vivissimo, capace ancora di far ridere e commuovere. E lo ha fatto a modo suo: con quella miscela di ironia colta, umorismo surreale e rigore musicale che da anni lo rende un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

