Elio incanta e diverte con la sua Opera Buffa | ironia talento e un Palacultura in festa

Elio conquista il pubblico al Palacultura Antonello con la sua “Opera Buffa”, un evento che unisce ironia, talento e divertimento. Attraverso un’esibizione coinvolgente, ha dimostrato che la musica classica è un’arte viva, capace di sorprendere, far ridere e emozionare, trasformando il concerto in un momento di festa e leggerezza.

Al Palacultura Antonello, Elio ha ricordato a tutti che la musica classica non è un museo, ma un gioco intelligente, vivissimo, capace ancora di far ridere e commuovere. E lo ha fatto a modo suo: con quella miscela di ironia colta, umorismo surreale e rigore musicale che da anni lo rende un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Elio incanta in uno show ironico e surreale, con musicisti straordinari e scenografie magrittiane perfette! Tutto molto bello #Elio #TeatroOlimpico #QuandoUnMusicistaRide #Roma Vai su X

Telediamante Riviera Dei Cedri. . INTERVISTA: Lo stilista Elio Guido incanta il pubblico del Roma Fashion White 2025, con la sua collezione “Muse” che ha trasformato la passerella della Chiesa di San Paolo Entro le Mura in un luogo di visione ed ele - facebook.com Vai su Facebook

"Quando un musicista ride", il tour di Elio che canta e (si) diverte - Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi, dopo il grande successo di “Ci vuole orecchio”, si diverte e fa divertire esplorando e reinventando un immenso repertorio “seriamente comico” ai confini ... Secondo rainews.it