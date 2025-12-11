Elicotteri militari e fucili spianati | così i soldati Usa hanno sequestrato la petroliera al largo del Venezuela Il video

Un'operazione militare statunitense ha portato al sequestro di una petroliera al largo del Venezuela. Un video pubblicato dall'Attorney General Pam Bondi mostra i soldati armati calarsi a bordo della nave da un elicottero e prenderne il controllo, evidenziando l'uso di elicotteri militari e armi spianate durante l'intervento.

L'attorney general Pam Bondi ha pubblicato su X un video sul sequestro di una petroliera al largo del Venezuela che mostra personale armato Usa calarsi sulla nave da un elicottero, per poi muoversi sul ponte con le armi puntate. L'Fbi, Homeland Security Investigations e la Guardia Costiera degli Stati Uniti, col supporto del Dipartimento della Guerra, ha spiegato, "hanno eseguito un mandato di sequestro per una petroliera utilizzata per trasportare petrolio sanzionato proveniente da Venezuela e Iran ". "Per diversi anni – ha dichiarato – la petroliera è stata sanzionata dagli Stati Uniti a causa del suo coinvolgimento in una rete illecita di trasporto di petrolio a supporto di organizzazioni terroristiche straniere.