El Vangél cum l’ha scrit San Luca La Parola di Dio in dialetto fanese

Un altro tassello nel dialogo fra fede e dialetto fanese. È "El Vangél cum l’ha scrit San Luca", il nuovo lavoro di monsignor Giovanni Tonucci (edizioni Banca del Gratuito, 15 euro), in uscita domani alle 21 alla Casa della Comunità don Paolo Tonucci al Vallato. Un titolo che si inserisce nel percorso iniziato quasi venticinque anni fa con la traduzione di Marco, proseguito con parabole, miracoli e la Passione: questa è la quarta pubblicazione del progetto che riporta i Vangeli nella lingua della città. Ieri mattina, in conferenza stampa, Tonucci ha raccontato l’origine di questo lavoro realizzato con Carlino Bertini e Massimo Ciavaglia, sostenuto dal patrocinio del Comune e dal contributo della Fondazione Carifano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

