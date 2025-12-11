Effetto Trump | dopo 30 anni Miami elegge una sindaca democratica
Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca di Miami, segnando un'importante svolta politica nella città. Dopo oltre tre decenni, Miami torna a essere guidata da una rappresentante democratica, aprendo nuovi scenari per il futuro della metropoli più iconica della Florida.
La democratica Eileen Higgins è stata eletta nuova sindaca di Miami, segnando una svolta che promette di ridefinire il profilo politico della città più simbolica della Florida.
Gli attacchi di Trump ai Caraibi fanno già effetto: prezzi della cocaina a +30-45% - Da settimane gli Stati Uniti producono attacchi contro imbarcazioni nel Mar dei Caraibi, sospettate ... Lo riporta msn.com
Non solo Stellantis, ecco le grandi aziende italiane che stanno investendo negli Usa dopo i dazi di Trump - Stellantis è solo l’ultima protagonista dell’ondata di investimenti industriali negli Stati Uniti: dal tech alla farmaceutica, i colossi globali rilanciano la produzione in America in risposta ai dazi ... Secondo milanofinanza.it
