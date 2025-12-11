**Editoria | Schlein ' preoccupa vendita gruppo Gedi siamo al fianco dei giornalisti' **
L'eventuale vendita del gruppo Gedi desta preoccupazioni nel settore dell'editoria. La segretaria del Partito Democratico, Schlein, esprime solidarietà ai giornalisti e si dichiara vicina alle loro preoccupazioni, sottolineando l'importanza di preservare l'indipendenza e la pluralità dell'informazione.
Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Le informazioni che circolano sulla vendita del gruppo Gedi sono allarmanti. Le preoccupazioni espresse dai Comitati sono anche nostre. Dopo anni di scelte finanziarie che hanno progressivamente indebolito l'azienda, si arriva oggi alla cessione a un soggetto straniero che non offre garanzie su occupazione, prospettive future, qualità e pluralismo dell'informazione". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Siamo estremamente preoccupati dai rischi di indebolimento o addirittura di smantellamento di un presidio fondamentale della democrazia, fondato su testate che hanno segnato la storia del giornalismo italiano e che rappresentano un patrimonio unico anche per il radicamento territoriale".
